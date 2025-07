Shopping Piracicaba recebe o maior parque indoor de realidade mista do Brasil a partir desta sexta-feira (18) Foto: Divulgação/Project Aiva O Shopping Piracicaba está prestes a revolucionar o conceito de entretenimento na... Portal Veloz|Do R7 16/07/2025 - 10h38 (Atualizado em 16/07/2025 - 10h38 ) twitter

Foto: Divulgação/Project Aiva

O Shopping Piracicaba está prestes a revolucionar o conceito de entretenimento na América Latina com a chegada do VR Land, o maior parque indoor de realidade mista do Brasil. A partir da próxima sexta-feira, dia 18 de julho, os visitantes poderão experimentar uma variedade de atrações inéditas e emocionais em uma área de 1000 m².

