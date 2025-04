Shopping Taboão apresenta experiência de Páscoa com o Castelo dos Os Chocolix O Shopping Taboão recebe o Castelo dos Os Chocolix em uma programação especial de Páscoa... Portal Veloz|Do R7 11/04/2025 - 12h07 (Atualizado em 11/04/2025 - 12h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Shopping Taboão recebe o Castelo dos Os Chocolix em uma programação especial de Páscoa que transforma o centro de compras em um espaço cenográfico inspirado no universo infantil. Entre os dias 3 e 20 de abril, o evento gratuito propõe uma jornada mágica para crianças e famílias com atividades interativas e personagens que fazem parte do universo da série animada “Os Chocolix”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e descubra todas as atrações dessa experiência encantadora!

Leia Mais em Portal Veloz:

18ª Mostra de Orquídeas de Sumaré começa nesta sexta (11)

Banco de Sangue do HM de Americana realiza plantão neste sábado (12)

Prefeito de Santa Bárbara completa 100 dias de governo e anuncia R$ 58 milhões em investimentos