Show ao vivo de Julian Gutierrez Project acontece nesta segunda (14) em Artur Nogueira Artur Nogueira será palco de uma noite inesquecível para os amantes da música latina. Assim,... Portal Veloz|Do R7 14/07/2025 - 11h38 (Atualizado em 14/07/2025 - 11h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Artur Nogueira será palco de uma noite inesquecível para os amantes da música latina. Assim, o espetáculo Julian Gutierrez Project ao vivo, um show vibrante, cheio de ritmo, emoção e com o autêntico sabor da música cubana, acontece nesta segunda-feira (14), às 20h, na sede do Projeto Retreta. A entrada é gratuita, com consumação mínima de R$20 no bar, e os lugares são limitados.

Não perca a chance de vivenciar essa experiência musical única! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Vereadora solicita vistoria urgente na parte elétrica do kartódromo de por risco de curto-circuito

XV de Piracicaba vence fora de casa e fica na liderança do grupo 3 da Copa Paulista Sicredi

Seis projetos estão pautados para votação na Câmara de Limeira nesta segunda (14)