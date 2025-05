Show do cantor Daniel é nesta segunda (19) na Festa do Peão de Hortolândia Hortolândia completará 34 anos de emancipação política nesta segunda-feira (19/05). Na data exata do aniversário,... Portal Veloz|Do R7 15/05/2025 - 12h26 (Atualizado em 15/05/2025 - 12h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Hortolândia completará 34 anos de emancipação política nesta segunda-feira (19/05). Na data exata do aniversário, os organizadores do “Rodeio 2025” trarão à cidade uma das atrações mais esperadas por quem aprecia o chamado “sertanejo romântico”, o show do cantor Daniel. Parte do evento será revertido em prol da campanha “Hortolândia Solidária”, realizada pelo FunSol (Fundo Social de Solidariedade), em parceria com a Prefeitura.

Não perca a chance de saber mais sobre esse evento incrível e solidário! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Em Americana, furto suspende atendimento na UBS Vila Mathiensen e vacinação de sábado (17) será na UBS Vila Galo

Festa do Peão de Hortolândia 2025 terá estande para denúncias contra assédio

Vendas no varejo crescem 0,8% em março e atingem maior patamar histórico, aponta IBGE