Sidney Magal se apresenta no CAT Sesi Limeira e celebra músicas das paradas de sucesso na era do rádio no dia 20 de setembro

Apresentação que acontece no dia 20/09, sábado, e traz hits de lambada, jovem guarda e...

Apresentação que acontece no dia 20/09, sábado, e traz hits de lambada, jovem guarda e samba-rock Limeira vai reviver no dia 20/09, sábado, às 19h, no CAT Sesi (Sesão), a nostálgica época do rádio no entretenimento do lar brasileiro. O show ‘Rádio do Magal’, apresentado pelo cantor Sidney Magal, celebra músicas que trazem os maiores hits e canções da radiodifusão.

