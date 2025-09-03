Sidney Magal se apresenta no CAT Sesi Limeira e celebra músicas das paradas de sucesso na era do rádio no dia 20 de setembro Apresentação que acontece no dia 20/09, sábado, e traz hits de lambada, jovem guarda e... Portal Veloz|Do R7 03/09/2025 - 10h18 (Atualizado em 03/09/2025 - 10h18 ) twitter

Apresentação que acontece no dia 20/09, sábado, e traz hits de lambada, jovem guarda e samba-rock Limeira vai reviver no dia 20/09, sábado, às 19h, no CAT Sesi (Sesão), a nostálgica época do rádio no entretenimento do lar brasileiro. O show ‘Rádio do Magal’, apresentado pelo cantor Sidney Magal, celebra músicas que trazem os maiores hits e canções da radiodifusão.

