Sidney Magal se apresenta no CAT Sesi Limeira e celebra músicas das paradas de sucesso na era do rádio no dia 20 de setembro
Apresentação que acontece no dia 20/09, sábado, e traz hits de lambada, jovem guarda e...
Apresentação que acontece no dia 20/09, sábado, e traz hits de lambada, jovem guarda e samba-rock Limeira vai reviver no dia 20/09, sábado, às 19h, no CAT Sesi (Sesão), a nostálgica época do rádio no entretenimento do lar brasileiro. O show ‘Rádio do Magal’, apresentado pelo cantor Sidney Magal, celebra músicas que trazem os maiores hits e canções da radiodifusão.
Apresentação que acontece no dia 20/09, sábado, e traz hits de lambada, jovem guarda e samba-rock Limeira vai reviver no dia 20/09, sábado, às 19h, no CAT Sesi (Sesão), a nostálgica época do rádio no entretenimento do lar brasileiro. O show ‘Rádio do Magal’, apresentado pelo cantor Sidney Magal, celebra músicas que trazem os maiores hits e canções da radiodifusão.
Não perca a chance de reviver os grandes sucessos da era do rádio! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Não perca a chance de reviver os grandes sucessos da era do rádio! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: