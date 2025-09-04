Simulado de acidente em rodovia mobiliza equipes de emergência em Limeira
Durante o exercício, 30 estudantes de medicina atuaram como figurantes Um grande exercício de atendimento...
Durante o exercício, 30 estudantes de medicina atuaram como figurantes Um grande exercício de atendimento a múltiplas vítimas foi realizado na manhã desta quarta-feira (3), no Multiespaço Nações, em Limeira. O cenário reproduziu um acidente em rodovia, envolvendo duas carretas, um ônibus, um carro, uma motocicleta e cerca de 30 figurantes. A ação contou com a participação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e integrantes do Plano de Auxílio Mútuo (PAM).
Durante o exercício, 30 estudantes de medicina atuaram como figurantes Um grande exercício de atendimento a múltiplas vítimas foi realizado na manhã desta quarta-feira (3), no Multiespaço Nações, em Limeira. O cenário reproduziu um acidente em rodovia, envolvendo duas carretas, um ônibus, um carro, uma motocicleta e cerca de 30 figurantes. A ação contou com a participação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e integrantes do Plano de Auxílio Mútuo (PAM).
Para mais detalhes sobre este importante exercício de emergência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Para mais detalhes sobre este importante exercício de emergência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: