Simulado de acidente em rodovia mobiliza equipes de emergência em Limeira

Durante o exercício, 30 estudantes de medicina atuaram como figurantes  Um grande exercício de atendimento...

Portal Veloz|Do R7

Durante o exercício, 30 estudantes de medicina atuaram como figurantes Um grande exercício de atendimento a múltiplas vítimas foi realizado na manhã desta quarta-feira (3), no Multiespaço Nações, em Limeira. O cenário reproduziu um acidente em rodovia, envolvendo duas carretas, um ônibus, um carro, uma motocicleta e cerca de 30 figurantes. A ação contou com a participação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e integrantes do Plano de Auxílio Mútuo (PAM).

