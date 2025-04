Sistema de Monitoramento de Alertas por Satélites é ampliado no território da RMC A Região Metropolitana de Campinas (RMC) agora tem 100% do território dos 20 municípios monitorado... Portal Veloz|Do R7 19/04/2025 - 10h10 (Atualizado em 19/04/2025 - 10h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Região Metropolitana de Campinas (RMC) agora tem 100% do território dos 20 municípios monitorado por mais de 180 satélites do Sistema de Monitoramento de Alertas por Satélites (SMAS), do IGC (Instituto Geográfico e Cartográfico) de São Paulo. O anúncio foi feito pelo assessor especial da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Eduardo Trani, durante a reunião extraordinária do Conselho de Desenvolvimento da RMC na manhã desta quinta-feira, 17 de abril, no Hotel Monreale, em Campinas.

Saiba mais sobre como essa tecnologia pode transformar a gestão urbana e a prevenção de desastres consultando a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Receita Federal alerta: criminosos simulam endereços de e-mail do órgão para aplicar golpes; veja

Centro de Educação e Terapia Infantil atenderá 600 crianças em Santa Bárbara

Moon: Campinas ganha nova opção de gastronomia e entretenimento com programação diferenciada