Software desenvolvido pela Unicamp avalia resultado do tratamento de lesões em atletas Foto: Divulgação/Governo de SPDepois de ao menos seis anos de pesquisa, o ortopedista e médico... Portal Veloz|Do R7 26/05/2025 - 10h37 (Atualizado em 26/05/2025 - 10h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Divulgação/Governo de SPDepois de ao menos seis anos de pesquisa, o ortopedista e médico do esporte da Unicamp, Sérgio Piedade, concluiu o desenvolvimento de um software voltado exclusivamente à análise do resultado do tratamento de lesões em atletas e praticantes regulares de esportes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e descubra como essa inovação pode transformar o tratamento de lesões esportivas!

Leia Mais em Portal Veloz:

Vestibular das Fatecs: inscrições estão abertas até 6 de junho

Governo de SP impulsiona melhoramento genético do gado leiteiro; entenda

Carretas do Caminho da Capacitação começam a circular pela região de Campinas nesta segunda (26)