Sorocaba abre inscrições para o Passeio Aquático no Parque Porto das Águas Foto: Prefeitura de SorocabaA Prefeitura de Sorocaba realizará, neste fim de semana (5 e 6),... Portal Veloz|Do R7 01/04/2025 - 09h06 (Atualizado em 01/04/2025 - 09h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Prefeitura de SorocabaA Prefeitura de Sorocaba realizará, neste fim de semana (5 e 6), das 8h às 15h, mais uma edição do Passeio Aquático no Parque Municipal Porto das Águas. As vagas são limitadas e as inscrições gratuitas já podem ser feitas pelo link: https://tinyurl.com/passeio-aquatico.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as informações sobre este evento imperdível!

Leia Mais em Portal Veloz:

Declaração pré-preenchida do IR 2025 é liberada a partir de hoje; veja como fazer

ICMS sobre compras internacionais sobe em 10 estados

Empresas cerâmicas de Rio Claro avaliam currículos para preencherem mais de 300 vagas de emprego