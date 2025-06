Sorocaba alcança 2.806 carteiras para identificação da pessoa autista Foto: Governo de SPA região de Sorocaba alcançou a marca de 2.806 Carteiras de Identificação... Portal Veloz|Do R7 09/06/2025 - 10h16 (Atualizado em 09/06/2025 - 10h16 ) twitter

Foto: Governo de SPA região de Sorocaba alcançou a marca de 2.806 Carteiras de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CipTEA). A iniciativa do Governo de São Paulo serve para o reconhecimento da pessoa com TEA em serviços públicos e privados, facilitando o atendimento a esse público. Ao todo, o Estado de São Paulo já emitiu 107 mil CipTEA desde 2023.

