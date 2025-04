Sorocaba conquista Prêmio Cidade Esportiva do Estado de São Paulo Foto: Prefeitura de SorocabaSorocaba conquistou, na manhã desta sexta-feira (4), durante o Arnold Brasil 2025,... Portal Veloz|Do R7 05/04/2025 - 09h06 (Atualizado em 05/04/2025 - 09h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Prefeitura de SorocabaSorocaba conquistou, na manhã desta sexta-feira (4), durante o Arnold Brasil 2025, o Prêmio Cidade Esportiva do Estado de São Paulo, no Expo Center Norte, na capital paulista. O evento contou com a presença do secretário de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav) de Sorocaba, Vitor Hugo Tavares, que recebeu troféu e certificado das mãos do secretário-executivo da Associação dos Secretários de Esporte e Lazer do Estado de São Paulo (Asemesp), Professor Mauzler Paulinetti.

Saiba mais sobre essa conquista e as políticas esportivas de Sorocaba no Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Vacinação contra a gripe começa na segunda-feira (7) em Piracicaba

Cultura de Santa Bárbara divulga programação cultural de abril; confira

Desenvolve Santa Bárbara oferece 1.279 vagas de emprego a partir de segunda (7)