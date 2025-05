Sorocaba cresce 176% em saldo de empregos no mês de abril em relação ao mesmo período em 2024 Foto: Prefeitura de Sorocaba A cidade de Sorocaba tem saldo positivo em geração de empregos... Portal Veloz|Do R7 29/05/2025 - 10h17 (Atualizado em 29/05/2025 - 10h17 ) twitter

A cidade de Sorocaba tem saldo positivo em geração de empregos pelo quarto mês consecutivo, em 2025. Com resultado de 2.038 vagas no mês de abril deste ano (13.020 admissões ante 10.982 desligamentos), o número representa um aumento de 176,15% em relação a abril de 2024, que teve saldo positivo de 738 vagas (12.118 admissões ante 11.380 desligamentos). Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quarta-feira (28).

Para mais detalhes sobre esse crescimento impressionante e as iniciativas da Prefeitura, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

