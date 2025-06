Sorocaba disputa nove modalidades na Final Estadual dos Jogos Abertos da Juventude 2025 Foto: Pró Esporte/Sorocaba Sorocaba participa, a partir desta sexta-feira (13), da Final Estadual dos Jogos... Portal Veloz|Do R7 12/06/2025 - 09h57 (Atualizado em 12/06/2025 - 09h57 ) twitter

Sorocaba participa, a partir desta sexta-feira (13), da Final Estadual dos Jogos Abertos da Juventude 2025, em Lençóis Paulista (SP). Ao todo, a delegação sorocabana é formada por 93 atletas, de nove modalidades, que disputarão medalhas com as melhores equipes do Estado de São Paulo, até o dia 21 de junho.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes dessa competição emocionante!

