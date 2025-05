Sorocaba é pentacampeã na Fase Regional dos Jogos da Melhor Idade 2025 Foto: Prefeitura de SorocabaSorocaba ficou em primeiro lugar na 27ª edição dos Jogos da Melhor... Portal Veloz|Do R7 26/05/2025 - 12h38 (Atualizado em 26/05/2025 - 12h38 ) twitter

Foto: Prefeitura de SorocabaSorocaba ficou em primeiro lugar na 27ª edição dos Jogos da Melhor Idade (Jomi) 2025, da 8ª Região Esportiva do Estado de São Paulo, com 305 pontos. A competição, que ocorreu em Cerquilho (SP), foi encerrada neste domingo (25). Em segundo lugar, ficou Cerquilho, com 145 pontos e, em terceiro, Jundiaí, com 125 pontos. A delegação sorocabana contou com 160 atletas, que disputaram todas as 15 modalidades esportivas e conquistaram 36 medalhas, sendo 23 de ouro, oito de prata e cinco de bronze.

