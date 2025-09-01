Sorocaba e Qualifica SP oferecem 120 vagas de cursos de qualificação profissional Foto: Governo de SPA Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Relações do Trabalho... Portal Veloz|Do R7 01/09/2025 - 09h57 (Atualizado em 01/09/2025 - 09h57 ) twitter

Foto: Governo de SPA Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), em parceria com o Sest/Senat e o Projeto Qualifica SP, ligado ao Governo do Estado de São Paulo, segue com inscrições abertas para os cursos gratuitos de gestão de pessoas e de operador de empilhadeira. As vagas são limitadas e os cursos são voltados a jovens e adultos que desejam se qualificar para diferentes áreas de atuação.

