Sorocaba e Qualifica SP oferecem 120 vagas de cursos de qualificação profissional
Foto: Governo de SPA Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Relações do Trabalho...
Foto: Governo de SPA Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), em parceria com o Sest/Senat e o Projeto Qualifica SP, ligado ao Governo do Estado de São Paulo, segue com inscrições abertas para os cursos gratuitos de gestão de pessoas e de operador de empilhadeira. As vagas são limitadas e os cursos são voltados a jovens e adultos que desejam se qualificar para diferentes áreas de atuação.
Foto: Governo de SPA Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), em parceria com o Sest/Senat e o Projeto Qualifica SP, ligado ao Governo do Estado de São Paulo, segue com inscrições abertas para os cursos gratuitos de gestão de pessoas e de operador de empilhadeira. As vagas são limitadas e os cursos são voltados a jovens e adultos que desejam se qualificar para diferentes áreas de atuação.
Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre as oportunidades de qualificação profissional!
Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre as oportunidades de qualificação profissional!
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: