Sorocaba e Qualifica SP oferecem 120 vagas de cursos de qualificação profissional

Portal Veloz|Do R7

Foto: Governo de SPA Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), em parceria com o Sest/Senat e o Projeto Qualifica SP, ligado ao Governo do Estado de São Paulo, segue com inscrições abertas para os cursos gratuitos de gestão de pessoas e de operador de empilhadeira. As vagas são limitadas e os cursos são voltados a jovens e adultos que desejam se qualificar para diferentes áreas de atuação.

