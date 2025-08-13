Sorocaba e Senac disponibilizam 440 vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional
Foto: Prefeitura de SorocabaA Prefeitura de Sorocaba, por meio da Universidade do Trabalhador, Empreendedor e Negócios (Uniten), ligada à Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), estão com inscrições abertas para 10 cursos gratuitos de qualificação profissional. As inscrições seguem até o dia 22 de agosto. As aulas acontecerão presenciais, na sede na Uniten.
Não perca essa chance de se qualificar!
