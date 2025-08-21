Sorocaba implanta pronto atendimento odontológico 24 horas na UPH Leste
A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Saúde (SES), ampliou, neste mês de...
A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Saúde (SES), ampliou, neste mês de agosto, os serviços de saúde bucal com a implantação do primeiro pronto atendimento odontológico 24 horas do município, na UPA da Zona Leste. Com isso, a unidade passa a oferecer atendimento odontológico todos os dias da semana, de forma ininterrupta, inclusive aos fins de semana e feriados.
A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Saúde (SES), ampliou, neste mês de agosto, os serviços de saúde bucal com a implantação do primeiro pronto atendimento odontológico 24 horas do município, na UPA da Zona Leste. Com isso, a unidade passa a oferecer atendimento odontológico todos os dias da semana, de forma ininterrupta, inclusive aos fins de semana e feriados.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades sobre a saúde em Sorocaba!
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: