Sorocaba instala alarmes em todas as UBSs da cidade Foto: Prefeitura de SorocabaA Prefeitura de Sorocaba, em parceria com as Secretarias de Mobilidade (Semob),... Portal Veloz|Do R7 26/07/2025 - 09h58 (Atualizado em 26/07/2025 - 09h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de SorocabaA Prefeitura de Sorocaba, em parceria com as Secretarias de Mobilidade (Semob), Segurança Urbana (Sesu) e Saúde (SES), realiza a instalação de alarmes em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. O objetivo é inibir invasões e furtos, ou qualquer outra ação que comprometa o funcionamento da unidade e o atendimento à população.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre essa importante iniciativa de segurança!

Leia Mais em Portal Veloz:

Vereadora recebe reclamações sobre trânsito, alagamentos e falta de limpeza em cinco bairros de Americana

Câmara abre credenciamento de empresas para o programa Emprega Limeira

Banco Central lança nova moeda de R$ 1 para comemorar os 60 anos do órgão