Sorocaba oferece cursos de férias gratuitos nos parques no mês de julho; veja como participar

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), realizará, em julho, os tradicionais cursos de férias no Parque da Biquinha, Parque Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros”, Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas” e Parque da Água Vermelha “João Câncio Pereira”. As vagas são limitadas e, por isso, será necessária a inscrição prévia.

Para mais detalhes e informações sobre como participar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

