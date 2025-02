Sorocaba realiza treinamento para brigada Aedes aegypti e reúne cerca de 400 pessoas Foto: Prefeitura de SorocabaA Prefeitura de Sorocaba, por meio do Comitê Gestor Intersetorial de Prevenção... Portal Veloz|Do R7 28/02/2025 - 09h27 (Atualizado em 28/02/2025 - 09h27 ) twitter

Foto: Prefeitura de SorocabaA Prefeitura de Sorocaba, por meio do Comitê Gestor Intersetorial de Prevenção e Controle de Arboviroses do município, organizaram, nesta quarta (26) e quinta-feira (27), o treinamento para a Brigada Contra o Aedes Aegypti. O evento, realizado no Teatro Municipal Teotônio Villela (TMTV), reuniu, em dois dias, cerca de 400 pessoas, incluindo Agentes Comunitários da Saúde (ACS), membros da Secretaria de Educação Estadual e servidores de todas as pastas.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para ler a matéria completa!

