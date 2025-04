Sorocaba recebe visita de comitiva de Hortolândia para conhecer modelo de municipalização do Sine e Mutirão de Emprego Foto: Prefeitura de SorocabaSorocaba recebeu, na manhã desta terça-feira (29), durante a 37ª edição do... Portal Veloz|Do R7 30/04/2025 - 08h41 (Atualizado em 30/04/2025 - 08h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de SorocabaSorocaba recebeu, na manhã desta terça-feira (29), durante a 37ª edição do “Mutirão de Empregos Sorocaba”, uma comitiva da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Hortolândia, para conhecer de perto o evento, promovido pela administração municipal. Além disso, os visitantes puderam conferir mais sobre a estrutura e funcionamento do modelo de municipalização do Sistema Nacional de Emprego (Sine), adotado pela cidade.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para ler a matéria completa!

Leia Mais em Portal Veloz:

Campinas inicia Operação Inverno 2025 com foco em proteção à população em situação de rua

Ceasa Campinas registra queda nos preços de hortaliças na última semana de abril

Café e ovos mais caros pressionam o orçamento das famílias brasileiras no Sudeste