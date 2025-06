Sorocaba registra crescimento de 78% nas exportações em maio Sorocaba apresentou, mais uma vez, dados positivos na economia, com destaque nas exportações. Em maio... Portal Veloz|Do R7 06/06/2025 - 12h17 (Atualizado em 06/06/2025 - 12h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Sorocaba apresentou, mais uma vez, dados positivos na economia, com destaque nas exportações. Em maio de 2025, houve aumento de 77,91% nas exportações da cidade, em relação ao mesmo período de 2024. Foram US$ 273,7 milhões em maio de 2025, ante US$ 153,8 milhões em maio de 2024. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic), divulgados nesta quinta-feira (5).

Para mais detalhes sobre esse crescimento impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Campinas ganha calendário digital de eventos para moradores e turistas

Jovem mineira de Contagem (MG) será a primeira mulher brasileira a viajar para o espaço

Perícia indica que empresário pode ter morrido por asfixia no autódromo de Interlagos