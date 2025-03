Sorocaba registra saldo positivo com 1,9 mil vagas de emprego em fevereiro de 2025 Foto: Prefeitura de Sorocaba Com o cenário positivo na economia sorocabana, o município registrou, mais... Portal Veloz|Do R7 29/03/2025 - 08h45 (Atualizado em 29/03/2025 - 08h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Prefeitura de Sorocaba Com o cenário positivo na economia sorocabana, o município registrou, mais uma vez, saldo positivo de 1.921 vagas de empregos, no mês de fevereiro de 2025 (13.662 admissões ante 11.741 desligamentos). Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), publicado nesta sexta-feira (28).

Para mais detalhes sobre esse crescimento no mercado de trabalho, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Atletismo Paralímpico de Sorocaba conquista 39 medalhas na primeira etapa do Campeonato Paulista

Americana já recebeu 2,2 mil pedidos de isenção do IPTU 2025

O que fazer em Campinas: passeios turísticos aliam lazer e aprendizado sobre a cidade