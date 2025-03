Sorocaba tem alta de 30% nas exportações de fevereiro de 2025 e ocupa 5ª posição no Estado de SP Após uma sequência de indicadores positivos na economia sorocabana, no ano passado, a balança comercial... Portal Veloz|Do R7 08/03/2025 - 10h26 (Atualizado em 08/03/2025 - 10h26 ) twitter

Após uma sequência de indicadores positivos na economia sorocabana, no ano passado, a balança comercial mais uma vez teve destaque no último mês. Em fevereiro de 2025 houve aumento de 30,87% nas exportações da cidade, em relação ao mesmo período de 2024. Foram US$ 225 milhões em fevereiro de 2025, ante US$ 172 milhões em fevereiro do ano anterior. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic).

Saiba mais sobre essa evolução econômica e os impactos para a cidade no Portal Veloz.

