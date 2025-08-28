Sorocaba terá creches noturnas a partir de outubro
Foto: Prefeitura de SorocabaIniciativa da Prefeitura atenderá famílias que precisam de apoio no período da...
Foto: Prefeitura de SorocabaIniciativa da Prefeitura atenderá famílias que precisam de apoio no período da noite; duas unidades serão abertas inicialmente A Prefeitura de Sorocaba anunciou nesta semana a implantação das duas primeiras unidades de creche noturna do município. A novidade começa a funcionar em outubro e tem como objetivo atender famílias que precisam de um espaço seguro e educativo para deixar seus filhos durante o período noturno.

