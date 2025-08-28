Logo R7.com
Sorocaba terá creches noturnas a partir de outubro

Foto: Prefeitura de SorocabaIniciativa da Prefeitura atenderá famílias que precisam de apoio no período da...

Portal Veloz|Do R7

Foto: Prefeitura de SorocabaIniciativa da Prefeitura atenderá famílias que precisam de apoio no período da noite; duas unidades serão abertas inicialmente A Prefeitura de Sorocaba anunciou nesta semana a implantação das duas primeiras unidades de creche noturna do município. A novidade começa a funcionar em outubro e tem como objetivo atender famílias que precisam de um espaço seguro e educativo para deixar seus filhos durante o período noturno.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre essa importante iniciativa!

