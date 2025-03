Sorocaba vence no Campeonato Paulista de Boxe Foto: Prefeitura de SorocabaO atleta Luiz Felipe Carvalho, da equipe Sesi/Prefeitura de Sorocaba, venceu Lucas... Portal Veloz|Do R7 24/03/2025 - 09h06 (Atualizado em 24/03/2025 - 09h06 ) twitter

Foto: Prefeitura de SorocabaO atleta Luiz Felipe Carvalho, da equipe Sesi/Prefeitura de Sorocaba, venceu Lucas Silva, da equipe Jack Timtílio, na categoria 75-80 kg, no último sábado (22), em sua estreia no 1⁰ Campeonato Paulista Elite Masculino e Feminino de Boxe, realizado no Centro Esportivo José Bonifácio, em São Paulo (SP).

