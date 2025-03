SP anuncia R$ 11,7 milhões em premiação para prefeituras da região de Campinas que avançaram na alfabetização de crianças O Governo do Estado de São Paulo premiou, nesta terça-feira (25), no Memorial da América... Portal Veloz|Do R7 29/03/2025 - 07h45 (Atualizado em 29/03/2025 - 07h45 ) twitter

O Governo do Estado de São Paulo premiou, nesta terça-feira (25), no Memorial da América Latina, 470 municípios que se destacaram na alfabetização de crianças. O Prêmio Excelência Educacional, parte do programa Alfabetiza Juntos SP, reconhece os esforços das redes municipais que atingiram as metas estabelecidas na avaliação do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) 2024. O investimento total na premiação e contratos futuros com plataformas que beneficiarão também os municípios é de R$ 80 milhões, sendo R$ 11,7 milhões para 64 cidades na região de Campinas.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e os municípios premiados no Portal Veloz.

