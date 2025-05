SP apresenta cidades com potencial para filmagens no Festival de Cannes; confira Foto: Governo de SPO Governo de SP, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e... Portal Veloz|Do R7 15/05/2025 - 09h44 (Atualizado em 15/05/2025 - 09h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Governo de SPO Governo de SP, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, apresentou as primeiras cidades parceiras da São Paulo State Film Commission, durante missão no Festival de Cinema de Cannes, na França. O lançamento destaca 10 cidades paulistas – Amparo, Bananal, Bauru, Botucatu, Iguape, Itu, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santos e São João da Boa Vista – como possíveis locações para filmagens audiovisuais. As informações detalhadas estão disponíveis no site https://spstatefilmcommission.org.br.

Para saber mais sobre as oportunidades que São Paulo oferece para a indústria audiovisual, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Sorocaba anuncia obras de complexo viário para interligar Parque São Bento e Carandá

Americana realiza ação com testes rápidos de HIV e Sífilis no Jardim dos Lírios neste sábado (17)

Sebrae Sumaré abre inscrições para cursos gratuitos de panetones, bolos e sobremesas