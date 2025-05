SP apresenta plano de desenvolvimento urbano para as regiões de Itapeva, Sorocaba e Registro Foto: Governo de SPA Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH) apresentou na segunda (26)... Portal Veloz|Do R7 27/05/2025 - 12h17 (Atualizado em 27/05/2025 - 12h17 ) twitter

Foto: Governo de SPA Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH) apresentou na segunda (26) os cadernos temáticos do Plano de Desenvolvimento Urbano e Habitação (PDUH) de 2040 para a Macrorregião formada pelas RAs de Itapeva, Registro e Sorocaba. O documento vai orientar as políticas públicas e investimentos no estado de São Paulo nos próximos 15 anos. O plano é estruturado a partir de três eixos: Urbanismo e Habitação Social, Infraestrutura e Mobilidade e Meio Ambiente e Mudança do Clima. A partir deles, foram criados seis cadernos técnicos: Vulnerabilidades Socioterritoriais, Dinâmica Econômica, Dinâmica Ambiental, Dinâmica Urbana, Transporte e Infraestrutura. O próximo passo será a construção dos cadernos regionais, a serem discutidos por todo o estado com municípios, órgãos setoriais, academia e sociedade civil.

