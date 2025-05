SP aprova redução nas tarifas de gás natural para as regiões de Sorocaba e Registro A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) anunciou nesta sexta-feira... Portal Veloz|Do R7 31/05/2025 - 09h57 (Atualizado em 31/05/2025 - 09h57 ) twitter

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) anunciou nesta sexta-feira (30) um reajuste tarifário com redução nos preços do gás natural para todos os segmentos atendidos pela concessionária Naturgy nas regiões administrativas de Sorocaba e Registro. A alteração das tarifas varia entre -13,7% e -2,6%, de acordo com a categoria de consumo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante mudança!

