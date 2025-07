SP é líder em feiras de carros antigos; veja roteiro de eventos pelo estado Foto: Gazeta RegionalAs feiras de carros antigos preservam a história automobilística, são importantes para o... Portal Veloz|Do R7 12/07/2025 - 09h37 (Atualizado em 12/07/2025 - 09h37 ) twitter

Portal Veloz

Foto: Gazeta RegionalAs feiras de carros antigos preservam a história automobilística, são importantes para o entretenimento e para a geração de negócios. Assim, costumam atrair colecionadores, entusiastas, promovendo cultura, lazer e um expressivo potencial econômico. Além disso, os eventos movimentam o setor de turismo com a ocupação de hotéis, restaurantes e comércio em geral. São Paulo é considerado o líder em feiras de carros antigos, especialmente devido ao grande número de eventos e encontros que ocorrem no estado. O 10º Encontro Brasileiro de Autos Antigos em Águas de Lindóia, por exemplo, é considerado o maior da América Latina, atraindo milhares de visitantes e expositores de todo o país. O encontro aconteceu no final de junho, durou quatro dias e teve 1.500 veículos expostos, com público estimado de 530 mil pessoas.

