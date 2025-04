SP fará restituição de IPVA a donos de veículos roubados ou furtados em 2024 Foto: Governo de São PauloOs proprietários paulistas que tiveram seus veículos furtados ou roubados em... Portal Veloz|Do R7 05/04/2025 - 08h26 (Atualizado em 05/04/2025 - 08h26 ) twitter

Os proprietários paulistas que tiveram seus veículos furtados ou roubados em 2024 no Estado de São Paulo podem ter direito à restituição de IPVA em valores proporcionais. No total, a Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP) reembolsará mais de R$ 24 milhões, divididos em quatro lotes (liberados nos meses de abril e maio), por período de ocorrência, com início na próxima segunda-feira (7/4).

Saiba mais sobre como garantir seu direito à restituição acessando a matéria completa no Portal Veloz.

