SP fortalece compras públicas de leite por meio de mutirão em parceria com cooperativas de produtores Foto: Secretaria de Agricultura e Abastecimento/Governo de SPCom o objetivo de fortalecer a cadeia produtiva... Portal Veloz|Do R7 31/03/2025 - 07h45

Foto: Secretaria de Agricultura e Abastecimento/Governo de SPCom o objetivo de fortalecer a cadeia produtiva do leite no Estado de São Paulo, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, por meio do seu plano de reestruturação da cadeia leiteira, deu início a um mutirão de emissão de Declaração de Conformidade (DCOMP). O documento é essencial para que os produtores possam participar das Chamadas Públicas do PPAIS (Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social) para venda de produtos, in natura e manufaturados, até o limite de R$104 mil anuais por família.

