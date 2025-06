SP oferece cursos de qualificação a mais de 700 alunos no 2º ciclo do Caminho da Capacitação Foto: Marcelo S. Camargo/Governo do Estado de SPO governador Tarcísio de Freitas visitou, nesta quinta-feira... Portal Veloz|Do R7 13/06/2025 - 08h57 (Atualizado em 13/06/2025 - 08h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Marcelo S. Camargo/Governo do Estado de SPO governador Tarcísio de Freitas visitou, nesta quinta-feira (12), em Paulínia, as carretas do Caminho da Capacitação. Em seu segundo ciclo, iniciado nesta semana na região de Campinas, o programa do Fundo Social do Estado de São Paulo tem matriculados 749 alunos em cursos gratuitos nas áreas de gastronomia, tecnologia, mecânica, imagem pessoal, pets, moda e soldagem. Integrado ao programa de enfrentamento à pobreza SuperAção SP, lançado no mês de maio pelo Governo de São Paulo, o Caminho da Capacitação promove qualificação profissional em áreas em que há demanda por empregabilidade por meio de carretas móveis.

Para mais detalhes sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Estudantes têm até as 23h59 desta sexta (13) para fazer a inscrição no Enem

Brasil luta muito, mas é derrotado por Cuba na Liga das Nações

Ônibus ficam parados por 2 horas em Campinas por falta de acordo salarial