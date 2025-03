SP sedia campeonato brasileiro de preparo de cafés especiais filtrados Foto: Governo de SPConsiderado referência na pesquisa de ponta, o Instituto Agronômico (IAC), em Campinas,... Portal Veloz|Do R7 21/03/2025 - 10h46 (Atualizado em 21/03/2025 - 10h46 ) twitter

Foto: Governo de SPConsiderado referência na pesquisa de ponta, o Instituto Agronômico (IAC), em Campinas, receberá pela primeira vez na história o Campeonato Brasileiro de Brewers Cup. A competição, realizada pela Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), como ação do projeto “Brazil. The Coffee Nation”, ocorrerá no saguão principal da instituição de pesquisa e colocará à prova a habilidade de baristas de todo o Brasil no preparo de café especial filtrado.

Saiba mais sobre este evento imperdível e confira todos os detalhes no Portal Veloz.

