SP transfere mais de R$ 624 milhões em ICMS aos municípios paulistas Com a transferência de hoje, a Sefaz-SP já destinou às administrações municipais neste mês mais... Portal Veloz|Do R7 20/05/2025 - 21h36 (Atualizado em 20/05/2025 - 21h36 )

Com a transferência de hoje, a Sefaz-SP já destinou às administrações municipais neste mês mais de R$ 1,47 bilhão em ICMS. A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) deposita, nesta terça-feira (20), R$ 624,76 milhões na conta dos 645 municípios paulistas após arrecadação entre os dias 12 e 16/05. É o segundo repasse de maio desses recursos, que chegam aos cofres das prefeituras com desconto do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

