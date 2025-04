SP transfere R$ 490 milhões em ICMS aos municípios paulistas Foto: Governo de SPA Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP)... Portal Veloz|Do R7 16/04/2025 - 11h27 (Atualizado em 16/04/2025 - 11h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Governo de SPA Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) deposita nesta terça-feira (15) R$ 489,79 milhões na conta dos 645 municípios paulistas após arrecadação entre os dias 7 e 11 de abril. É o segundo repasse de abril desses recursos, que chegam aos cofres das prefeituras com desconto do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Para mais detalhes sobre essa importante transferência de recursos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Governo de SP destaca transição energética para o desenvolvimento do estado no CTC Day em Piracicaba

Cerca de 5 milhões de veículos devem circular pelas rodovias concedidas durante os feriados de Páscoa e Tiradentes

São Paulo busca primeira vitória no Brasileirão contra o Botafogo nesta quarta (16)