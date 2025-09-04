STJ rejeita recurso da defesa e mantém Robinho preso por estupro coletivo Crime foi cometido na Itália em 2013 e ex-jogador foi condenado, em 2017, a nove...

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) rejeitou, nesta quarta-feira (3), um recurso da defesa do ex-jogador Robinho contra a decisão que permitiu a execução da pena no Brasil por estupro coletivo. O crime foi cometido na Itália em 2013 e Robinho foi condenado, em 2017, a nove anos de prisão.

