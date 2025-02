Sul-Americano Sub-20: Brasil arranca empate com a Argentina Rafael Ribeiro/CBF/Direitos Reservados O Brasil arrancou um empate de 1 a 1 com a Argentina,... Portal Veloz|Do R7 14/02/2025 - 10h26 (Atualizado em 14/02/2025 - 10h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Brasil arrancou um empate de 1 a 1 com a Argentina, nesta quinta-feira (13) no Estádio Brígido Iriarte, em Caracas (Venezuela), e permanece com chances de conquistar o título da edição 2025 do Sul-Americano Sub-20.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre a emocionante partida!

Leia Mais em Portal Veloz:

DISE de Americana apreende mais de 3 toneladas de alimentos vencidos

Cordeirópolis proíbe uso de armas de gel em áreas públicas durante festas populares

Prefeito de Sumaré recebe prefeito de Sorocaba para troca de experiências em gestão pública