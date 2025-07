Sumaré abre inscrições gratuitas para Oficina de Interpretação para Cinema Estão abertas as inscrições gratuitas para a “Oficina de Interpretação para Cinema – O olhar... Portal Veloz|Do R7 02/07/2025 - 09h57 (Atualizado em 02/07/2025 - 09h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Estão abertas as inscrições gratuitas para a “Oficina de Interpretação para Cinema – O olhar sutil do ator sobre a cena”, voltada para atores e atrizes de Sumaré e região com alguma experiência em atuação. Ao se inscrever, a pessoa interessada passará por uma seleção e, caso aprovada, realizará ao final da oficina um videobook profissional.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e saiba mais sobre essa oportunidade imperdível!

Leia Mais em Portal Veloz:

Vereadora cobra respostas sobre avaliação médica dos funcionários públicos efetivos e comissionados da Prefeitura de Limeira

Engenho Central recebe o 4º Festival de Orquídeas, Suculentas e Flores a partir de sexta (4) em Piracicaba

Polícia encontra poço que escondia quase 1 tonelada de maconha em propriedade rural de Atibaia