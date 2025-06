Sumaré abre inscrições para a 1ª edição do Curta Cine, Festival de Curtas-Metragens A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, abre oficialmente... Portal Veloz|Do R7 09/06/2025 - 09h56 (Atualizado em 09/06/2025 - 09h56 ) twitter

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, abre oficialmente as inscrições para a primeira edição do Curta Cine, Festival de Curtas-Metragens de Sumaré, que acontece nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2025. Os interessados podem inscrever seus filmes gratuitamente até o dia 04 de julho, por meio de formulário online https://bit.ly/CurtaCine. O resultado dos filmes selecionados será divulgado no dia 14 de julho no instagram do festival @curtacinesumare.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes do festival!

