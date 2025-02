Sumaré anuncia a retomada das viagens para a Melhor Idade durante matinê de carnaval Foto: Prefeitura de Sumaré Nesta quinta-feira (20), o CCTI (Centro de Convivência da Terceira Idade),... Portal Veloz|Do R7 21/02/2025 - 11h28 (Atualizado em 21/02/2025 - 11h28 ) twitter

Foto: Prefeitura de Sumaré Nesta quinta-feira (20), o CCTI (Centro de Convivência da Terceira Idade), foi palco de uma festa vibrante que reuniu mais de 300 idosos em uma animada matinê de carnaval. Com fantasias coloridas, abadás e muito samba no pé, o evento promovido pela Prefeitura de Sumaré, através das secretarias de Inclusão e Desenvolvimento Social e do Fundo Social de Solidariedade, em parceria com o Instituto Bem Querer, trouxe alegria e descontração para os participantes.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa emocionante retomada das viagens para a Melhor Idade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

