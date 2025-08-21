Sumaré anuncia construção de quatro novas unidades de saúde pelo Novo PAC Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura Municipal de Sumaré, por meio da Secretaria de Saúde, dará... Portal Veloz|Do R7 21/08/2025 - 12h01 (Atualizado em 21/08/2025 - 12h01 ) twitter

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura Municipal de Sumaré, por meio da Secretaria de Saúde, dará início à construção de quatro novas unidades de saúde com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). As obras visam ampliar e qualificar os serviços públicos de saúde no município, oferecendo aos moradores novas estruturas e atendimento mais acessível.

