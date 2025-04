Sumaré anuncia projeto do novo hospital municipal A Prefeitura de Sumaré anunciou no sábado (12), durante evento de prestação de contas dos... Portal Veloz|Do R7 16/04/2025 - 12h26 (Atualizado em 16/04/2025 - 12h26 ) twitter

A Prefeitura de Sumaré anunciou no sábado (12), durante evento de prestação de contas dos 100 dias de governo, o anteprojeto do novo Hospital Municipal. Essa é uma das iniciativas mais importantes para a reestruturação da rede pública de saúde do município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes desse importante projeto para a saúde de Sumaré!

