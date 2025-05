Sumaré aplica 1,3 mil doses de vacinas no Dia D de vacinação contra a gripe A Secretaria de Saúde de Sumaré imunizou 1.375 pessoas no Dia D de Vacinação contra... Portal Veloz|Do R7 20/05/2025 - 08h36 (Atualizado em 20/05/2025 - 08h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

A Secretaria de Saúde de Sumaré imunizou 1.375 pessoas no Dia D de Vacinação contra a gripe, realizado no último sábado (17). A ação ocorreu em seis USFs (Unidades de Saúde da Família): Bandeirantes, Trevo, Paraíso, Ângelo Tomazin, Picerno e no CS II (Centro de Saúde). Além da aplicação da vacina contra a influenza, as equipes também atualizaram as carteirinhas de vacinação com outros imunizantes que estavam pendentes.

Para mais informações sobre a vacinação e como participar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Prefeitura de Americana entrega reforma do auditório do CCL nesta terça (20)

Confira as vagas disponíveis no PAT de Artur Nogueira

Piracicaba decreta emergência e instala centro de operações para monitoramento e gestão de casos de síndrome respiratória