Sumaré aplica 5 mil doses da vacinação contra gripe Foto: Prefeitura de SumaréA Secretaria Municipal de Saúde de Sumaré vacinou contra a gripe 4. 887 pessoas, desde... Portal Veloz|Do R7 02/05/2025 - 10h41 (Atualizado em 02/05/2025 - 10h41 )

Foto: Prefeitura de SumaréA Secretaria Municipal de Saúde de Sumaré vacinou contra a gripe 4. 887 pessoas, desde o início da campanha, em 04 de abril. O imunizante está disponível, das 7h30 às 15h30, nas salas de vacina das USFs (Unidade Saúde da Família), exceto Santa Clara. Na unidade do Viel, o atendimento é feito todos os dias, das 9h às 14h30. Já no Cruzeiro é de quarta-feira, das 9h às 15h30. No Módulo SOMA, a vacina está disponível terça e quinta-feira, das 9h às 14h30. Para receber a dose, basta apresentar a Carteira de Vacinação e um documento de identificação.

Saiba mais sobre a vacinação e como se proteger contra a gripe no Portal Veloz. consulte a matéria completa.

