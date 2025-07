Sumaré apresenta balanço positivo das ações de Desenvolvimento Econômico no primeiro semestre de 2025 Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré divulgou nesta semana o balanço das principais atividades... Portal Veloz|Do R7 16/07/2025 - 10h38 (Atualizado em 16/07/2025 - 10h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré divulgou nesta semana o balanço das principais atividades realizadas durante o primeiro semestre de 2025. O relatório contempla os atendimentos e resultados do SEBRAE Aqui, do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e do Banco do Povo Paulista, evidenciando avanços significativos na promoção do empreendedorismo, na geração de empregos e no fortalecimento da economia local.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Portal Veloz:

Shopping Piracicaba recebe o maior parque indoor de realidade mista do Brasil a partir desta sexta-feira (18)

Shopping ParkCity Sumaré anuncia chegada de novas marcas

Câmara de Limeira aprova mudanças na Lei do Pancadão; entenda