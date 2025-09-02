Sumaré articula aproximação com Desenvolve SP para fortalecer setor produtivo e gerar empregos Foto: Prefeitura de SumaréObjetivo é é garantir que as empresas instaladas em Sumaré tenham acesso... Portal Veloz|Do R7 02/09/2025 - 12h38 (Atualizado em 02/09/2025 - 12h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

A Prefeitura de Sumaré está ampliando a integração entre o setor produtivo local e o Desenvolve SP, agência de fomento do Governo do Estado de São Paulo. Na última sexta-feira (29 de agosto), representantes do município acompanharam empresários em agenda com a instituição, que oferece linhas de crédito acessíveis, apoio à inovação, sustentabilidade e projetos de expansão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades sobre o desenvolvimento econômico em Sumaré!

Leia Mais em Portal Veloz:

Piracicaba terá audiência pública para debater projeto de novo núcleo industrial

Prefeito de Limeira anuncia projeto de nova represa com capacidade para 1 bilhão de metros cúbicos

RFTV recebe moção de reconhecimento da Câmara de Limeira pelos 27 anos de fundação