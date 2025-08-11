Sumaré colabora com auditoria do TCE sobre previdência municipal e mantém regularidade Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré está colaborando integralmente com a auditoria extraordinária que... Portal Veloz|Do R7 11/08/2025 - 09h18 (Atualizado em 11/08/2025 - 09h18 ) twitter

Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré está colaborando integralmente com a auditoria extraordinária que vem sendo realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) nos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) de 218 municípios paulistas. A fiscalização faz parte de uma iniciativa do TCE para avaliar a situação previdenciária das cidades e identificar possíveis falhas nos sistemas.

