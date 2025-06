Sumaré Comedy traz noite gratuita de stand-up com grandes nomes da comédia no dia 26 A cidade de Sumaré será palco de uma noite especial de risadas, cultura e solidariedade... Portal Veloz|Do R7 12/06/2025 - 09h36 (Atualizado em 12/06/2025 - 09h36 ) twitter

A cidade de Sumaré será palco de uma noite especial de risadas, cultura e solidariedade com a segunda edição do Sumaré Comedy, show gratuito de stand-up que acontece na última quinta-feira do mês(26), às 20h, no Anfiteatro Dirce Dalben, no antigo Seminário (Av. Brasil, 1111 – Jardim Nova Veneza). O evento, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com apoio do Fundo Social de Solidariedade, reúne quatro grandes nomes da comédia nacional e convida o público a contribuir com a campanha do agasalho, por meio de doações espontâneas de cobertores ou peças de frio em bom estado.

Não perca a chance de se divertir e ainda ajudar quem precisa!

